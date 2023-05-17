لليوم الثاني .. انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزييتن في بغداد سجلتا صباح اليوم 144600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح أمس الثلاثاء 146000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 143500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 144900 دينار مقابل 100 دولار.