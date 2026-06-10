لليوم الثاني.. انخفاض خامَي البصرة رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً

شفق نيوز - بغداد

شهدت أسعار خامَي البصرة الثقيل والمتوسط تراجعاً لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بدعم من المخاوف الجيوسياسية المتعلقة بالإمدادات وتزايد حدة التوترات في الشرق الأوسط.

وانخفض خام البصرة الثقيل إلى 61.22 دولاراً للبرميل، بخسارة بلغت 3.18 دولارات أو ما يعادل 4.94%، فيما تراجع خام البصرة المتوسط إلى 63.32 دولاراً للبرميل منخفضاً بنسبة 4.78%. ويعزو مراقبون هذا الانخفاض إلى التعديلات الأخيرة التي أجرتها شركة (سومو) على أسعار البيع الرسمية الموجهة للأسواق العالمية.

في المقابل، سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً، إذ صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 89.02 دولاراً للبرميل بزيادة بلغت 0.82 دولار أو 0.93%، كما ارتفع خام برنت إلى 92.30 دولاراً للبرميل، محققاً مكاسب بنحو 0.85 دولار أو 0.93%.

كما ارتفعت سلة أوبك إلى 102.52 دولار للبرميل بزيادة بلغت 1.89 دولار أو 1.88%، فيما سجل خام عُمان في بورصة دبي للطاقة 92.44 دولاراً للبرميل، وصعد خام دبي إلى 91.17 دولاراً.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط العالمية وسط استمرار المخاوف بشأن الإمدادات وتطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي يبقي الأسواق النفطية في حالة ترقب.