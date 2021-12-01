لليوم الثاني.. انخفاض اسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف والثقيل، الاربعاء، ولليوم الثاني على التوالي، في وقت تشهد اسعار النفط تراجعاً عما سجلتها بداية الشهر الماضي.

وانخفض خام البصرة المصدر لأسيا 3.60 دولار وبنسبة تغيير بلغ نسبته 4.78% ليصل الى 71.69 دولاراً، فيما سجل خام البصرة الثقيل انخفاضاً ايضاً بمقدار 2.69 دولاران او ما يعادل 3.78% ليصل الى 68.39 دولاراً.

كما انخفضت جميع خامات منظمة اوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 73.36 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 72.87 دولاراً للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 70.61 دولاراً، وجيراسول الانغولي 70.55 دولاراً، وبوني النيجيري الخفيف 69.81 دولارا".ً

وتشهد اسعار النفط تراجعاً بعد دعوة الولايات المتحدة للدول المستهلكة للنفط بتحرير احتياطاتها لخفض اسعار النفط، واغلاق عدة دول حدودها امام المسافرين، و سط مخاوف من انتشار Omicron الجديد في دول العالم.