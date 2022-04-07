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لليوم الثاني.. الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-07T06:21:41+0000
لليوم الثاني.. الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار مما يقلل من جاذبية المعدن كملاذ امن.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1920.08 دولارًا للأوقية عند الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1921.10 دولاراً.

ويحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في عامين مقابل سلة من العملات بعد محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي الذي أظهر أن البنك المركزي يستعد للتحرك بقوة لدرء التضخم.

ويتجعل قوة الدولار من الذهب أقل جاذبية للآخرين حاملي العملة.

وتقترب عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات بعد ان سجلت أعلى مستوياتها في عدة سنوات في الجلسة السابقة ، مما أدى إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك غير مدرة للعائد.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 24.38 دولارًا للأونصة ، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 952.32 دولار وارتفع البلاديوم 0.5٪ بسعر 2208.87 دولار.

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