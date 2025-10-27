لليوم الثاني.. الدينار العراقي يواصل تعافيه الطفيف أمام الدولار

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 140850 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأحد 141375 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 141750 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 139750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فان الدولار سجل انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 140700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140550 ديناراً مقابل 100 دولار.