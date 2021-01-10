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لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-10T07:09:42+0000
لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد واقليم كوردستان الاحد 10 كانون الثاني 2021

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 142800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 142800 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد امس السبت 143600 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 143750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 141750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  143000 دينار لكل مائة دولار امريكي.

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