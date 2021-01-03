لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وإقليم كوردستان اليوم الاحد 3 كانون الثاني 2021.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم الاحد ، 144000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 144000 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد امس السبت 144300 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145000 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 143000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان أربيل فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا وبلغ سعر البيع 144300 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 144000 لكل مائة دولار امريكي.