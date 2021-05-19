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لليوم الثاني .. الدولار يواصل ارتفاعه الطفيف في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-19T06:53:09+0000
لليوم الثاني .. الدولار يواصل ارتفاعه الطفيف في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار بشكل طفيف، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية في بغداد وإقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 148650 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء 148600 دينار عراقي.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148700 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 148500 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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