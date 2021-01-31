لليوم الثاني .. الدولار ينخفض مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، واقليم كوردستان ، اليوم الاحد 31 كانون الثاني 2021.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 144750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة الحارثية 144700.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد امس السبت 144900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 144000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 145100 دينار لكل 100 دولار، والشراء وبواقع 145000 دينار لكل مائة دولار امريكي .