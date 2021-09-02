لليوم الثاني .. البنك المركزي العراقي يسجل إنخفاضاً في مبيعاته من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، لتصل إلى 215 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 3.59% لتصل إلى 215 مليوناً، و761 الفاً، و373 دولاراً أمريكياً، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 223 مليونا، و786 الفا، و534 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 199 مليوناً، و621 الفاً، و 373 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 16 مليوناً و140 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 36 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 5 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 4 شركات صرافة.