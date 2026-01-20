لليوم الثاني.. استمرار ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي بشكل كبير، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 982 ألف دينار، وسعر الشراء 978 ألف دينار، بينما كانت قد سجلت يوم أمس الاثنين 965 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 952 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 948 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 980 ألفاً و990 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 950 ألفاً و960 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.034 مليون دينار، وعيار 21 بيع 987 ألفاً، وعيار 18 بيع 846 ألف دينار.