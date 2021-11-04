سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لليوم الثاني .. استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-04T07:01:29+0000
لليوم الثاني .. استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

إرتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-02-07 07:20:37
إرتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد

Date: 2021-06-19 06:48:07
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-10-06 07:21:27
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

إستقرار في أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-04-11 07:15:01
إستقرار في أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد

Date: 2021-06-12 07:10:32
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد

إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-02-04 06:52:47
إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Date: 2021-05-18 07:05:51
ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

Date: 2021-10-28 07:22:07
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل