لليوم الثاني.. استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-21T07:31:27+0000

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي. وهي الاسعار نفسها التي سجلت صباح امس الاحد. وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي. أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها، حيث عطلة عيد نوروز.

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