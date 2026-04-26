لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.031 مليون دينار، وسعر الشراء 1.028 مليون دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها أمس السبت.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.001 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 998 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.030 و 1.040 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.000 و 1.010 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.071 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.023 مليون دينار، وعيار 18 بيع 876 ألف دينار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.