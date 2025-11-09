لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الأحد، في الاسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 794 الف دينار، وسعر الشراء 790 الف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلت يوم امس السبت.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 764 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 760 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 795 الف دينار و805 آلاف، أما البيع فتراوح بين 765 الفاً و775 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت استقراراً أيضاً، حيث بلغ عيار 22 بيع 843 ألف دينار، وعيار 21 بيع 805 آلاف دينار، وعيار 18 بيع 690 الف دينار.