لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" استقراراً لليوم الثاني توالياً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 577 الف دينار، وسعر الشراء 573 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 547 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 543 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 580 الف دينار و 590 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 550 الفا و 560 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا أيضاً حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 657 ألف دينار، وعيار 22 بيع 603 الاف دينار ، وعيار 21 بيع 575 الف دينار، وعيار 18 بيع 493 الف دينار .