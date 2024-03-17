لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 452 الف دينار، وسعر الشراء 448 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 422 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 418 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 455 الف دينار و466 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 425 الفاً و 435 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 525 الف دينار، وعيار 21 بيع 460 الف دينار، وعيار 18 بيع 395 الف دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات