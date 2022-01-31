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لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-31T09:37:31+0000
لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب المحلي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق العراقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 367 الف دينار، وسعر الشراء 363 الفاً، وهو نفس السعر المسجل أمس الاحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 337 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 333 ألفا. 

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

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