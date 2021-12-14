سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-14T09:29:08+0000
لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الاول 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 367 الف دينار، و سعر الشراء 363 الفاً، وهي الاسعار نفسها التي سجلتها امس الاثنين.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 337 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 333 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-11-29 10:33:38
ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

Date: 2021-03-11 08:09:48
اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

أسعار الذهب تستقر في الاسواق العراقية

Date: 2021-10-25 08:06:45
أسعار الذهب تستقر في الاسواق العراقية

المركزي العراقي ينشر جدولا بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية

Date: 2021-10-04 10:49:43
المركزي العراقي ينشر جدولا بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-04-29 08:14:55
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

الذهب يهبط في الأسواق العراقية

Date: 2021-06-15 09:42:43
الذهب يهبط في الأسواق العراقية

تراجع باسعار الذهب مع ثبات الدولار

Date: 2021-08-05 06:34:05
تراجع باسعار الذهب مع ثبات الدولار

انخفاض طفيف بأسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-09-02 07:44:28
انخفاض طفيف بأسعار الذهب في السوق العراقية