لليوم الثاني .. استقرار أسعار الذهب في اسواق بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، (22 شباط 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 392 الف دينار، وسعر الشراء 388 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم امس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 362 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 358 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 390 الف دينار و 400 ألف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 360 الفاً و 370 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 455 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 420 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 410 آلاف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).