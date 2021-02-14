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لليوم الثاني .. استقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-14T07:22:29+0000
لليوم الثاني .. استقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، واقليم كوردستان اليوم الاحد ( 14 شباط 2020).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار التي سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد خلال افتتاحها صباح أمس السبت .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 145250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرار ايضا حيث بلغ سعر البيع 146100 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145800 دينار لكل مائة دولار امريكي.

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