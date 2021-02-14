لليوم الثاني .. استقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، واقليم كوردستان اليوم الاحد ( 14 شباط 2020).
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
وهي نفس الأسعار التي سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد خلال افتتاحها صباح أمس السبت .
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 145250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرار ايضا حيث بلغ سعر البيع 146100 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145800 دينار لكل مائة دولار امريكي.