لليوم الثاني .. استقرار الدولار أمام الدينار العراقي في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان لليوم الثاني على التوالي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150450 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم أمس السبت .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 150300 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 150200 دينار مقابل 100 دولار.