لليوم الثاني.. ارتفاع مبيعات مزاد العملة في البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي النقدية من عملة الدولار الامريكي، لتصل نحو 50 مليون دولار في مزاد، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 24 مصرفاً.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 133 مليوناً و 2 الفان و 96 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات توزعت ما بين الحوالات وإعتمادات خارجية، والتي بلغت 85 مليوناً و902 الفان و 96 دولارا، فيما ارتفعت المبيعات النقدية لتصل إلى 47 مليونا و100 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 14 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و14 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 215 شركة توسط.