لليوم الثاني.. ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد المركزي العراقي  

شفق نيوز/ ارتفعت المبيعات النقدية من الدولار الأمريكي في مزاد البنك المركزي العراقي، لليوم الثاني على التوالي لتصل إلى أكثر من 60 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم الأربعاء، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 261 مليوناً و867 الفاً و488 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات النقدية من الدولار ارتفعت لتصل الى 64 مليون دولار، فيما ذهبت معظم المبيعات الأخرى والبالغة 197 مليوناً و 867 الفاً و 488 دولاراً لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 31 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و22 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 255 شركة توسط.