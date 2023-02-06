لليوم الثاني.. ارتفاع مبيعات البنك النقدية من الدولار في مزاد العملة

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي النقدية من الدولار في مزاد اليوم الاثنين، على حساب الحوالات الخارجية .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 98 مليونا و956 ألفا و26 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي وبواقع 52 مليونا و900 الف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 46 مليونا و56 الفا و26 دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 13 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 11 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 168 شركة.