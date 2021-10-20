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لليوم الثاني.. ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-20T10:06:34+0000
لليوم الثاني.. ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي لليوم الثاني على التوالي، الاربعاء، من الدولار الامريكي لتسجل اكثر من 155 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد، اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعاً في مبيعاته بنسبة 12.38% لتصل إلى 155 مليوناً، و51 الف و898 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الاحد الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 138 مليوناً و872 الف و791 دولار أمريكي.

وأوضح مراسلنا أن المشتريات البالغة 106 ملايين و342 الفا و791 دولارا ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 49 مليوناً و530 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار إلى أن 16 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 8 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و103 شركة توسط.

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