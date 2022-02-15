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لليوم الثاني .. ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-15T11:17:07+0000
لليوم الثاني .. ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك من الدولار في مزاده للعملة اليوم الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي لتصل الى 210 ملايين دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 3.45 بالمئة لتصل إلى 210 ملايين و690 الفا و100 دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيها 203 ملايين و 680 الفا و720 دولارا أمريكيا.

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 158 مليونا و 390 الف دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 52 مليوناً و 510 آلاف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 27 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 22 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 202 شركة توسط.

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