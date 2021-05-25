لليوم الثاني ...ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، اليوم الثلاثاء، لتسجل 189 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا بنسبة 3.28% في مبيعاته لتصل الى 189 مليونا و223 ألفا و450 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الاثنين حيث بلغت المبيعات 183 مليونا و12 ألفا و60 دولارا.

وذهبت المشتريات البالغة 137 مليونا و923 ألفا و450 دولارا، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 51 مليونا و300 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، الى أن 30 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و15 مصرفاً لبت الطلبات النقدية، و29 شركة صرافة مشاركة.