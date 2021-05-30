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لليوم الثاني.. ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-30T09:05:31+0000
لليوم الثاني.. ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، اليوم الاحد، لتسجل 195 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية ارتفاعاً بنسبة 27.67%، في مبيعاته لتصل الى 195 مليوناً و212 ألفاً و134 دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي حيث بلغت المبيعات 152 مليوناً و899 ألف 152 دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 170 مليوناً و912 ألفاً 134 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 24 ملايين و300 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 30 مصرفاً قام  بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و17 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و 11 شركة صرافة مشاركة.

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