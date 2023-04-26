لليوم الثاني..ارتفاع كبير للحوالات الخارجية في مبيعات البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية لليوم الثاني على التوالي في مبيعات البنك المركزي من الدولار بشكل كبير على حساب المبيعات النقدية في مزاد اليوم الاربعاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 187 مليونا و 888 الفا و527 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 172 مليونا و 788 الفا و 527 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 15 مليونا و100 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 3 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 22 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 53 شركة.