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لليوم الثاني .. ارتفاع في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-21T10:19:42+0000
لليوم الثاني .. ارتفاع في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة، اليوم الثلاثاء، لتسجل 228 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 4.11% لتصل إلى 228 مليوناً، و530 الفا و840 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 219 مليونا و648 الفا و789 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 170 مليوناً و290 الفا و 840 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 58 مليوناً و240 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 35 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 20 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 23 شركات صرافة.

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