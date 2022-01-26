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لليوم الثاني ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-26T08:20:49+0000
لليوم الثاني ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف، اليوم الاربعاء (26 كانون الثاني 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 379 الف دينار، وسعر الشراء 375 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 378 الف دينار.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 349 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 345 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و385 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و355 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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