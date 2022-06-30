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لليوم الثاني.. ارتفاع سعر خام البصرة الثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-30T06:52:01+0000
لليوم الثاني.. ارتفاع سعر خام البصرة الثقيل

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، الخميس، لليوم الثاني على التوالي، ليسجل أكثر من 106 دولارات للبرميل.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 24 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 0.23% ليصل الى 106.63 دولارات للبرميل الواحد.

وارتفعت ايضا جميع اسعار خامات منظمة أوبك حيث سجل مزيج ايران الثقيل 112.03 دولارا بارتفاع بلغ 0.87 سنتا، فيما بلغ سعر خام جيراسول الانغولي 120.96 دولارا بارتفاع بلغ 1.74 دولار، فيما بلغ خام مربان الاماراتي  119.54 دولارا بارتفاع 0.41 سنتا، وبلغ الخام العربي السعودي 116.00 دولارا بارتفاع بلغ 0.40 سنتا، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 121.90 دولارا بارتفاع بلغ 1.82 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري 122.03 دولارا بارتفاع بلغ 1.50 دولار.

وارتفعت اسعار النفط خلال اليومين الماضيين مع محدودية انتاج النفط الخام العالمي والحظر المفروض على النفط الروسي ثاني اكبر منتج للنفط في العالم.

 

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