لليوم الثاني.. ارتفاع أسعار خامي البصرة لأكثر من 1%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي إلى أكثر من 1% .

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 80 سنتا بما يعادل 1.27%‎‎ ليصل إلى 63.73 دولارا، وارتفعت أسعار خام المتوسط 75 سنتا بما يعادل 1.24 % ‎ليصل الى 66.53 دولارا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت والخام الامريكي متاثرة بضعف الطلب العالمي وزيادة انتاج اوبك التي تضغط على السوق.

وبلغ سعر خام وبرنت 66.70 دولارا بانخفاض بلغ 10 سنتات فيما بلغ سعر الخام الامريكي 64.93 دولارا بانخفاض بلغ 4 سنتات.