لليوم الثاني ..ارتفاع أسعار خامي البصرة

شفق نيوز - بغداد / البصرة

ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الأربعاء، على الرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.22 دولار بما يعادل 1.83%‎‎ ليصل الى 67.90 دولارا، وارتفعت أسعار خام المتوسط 1.22 دولار بما يعادل 1.75 % ‎ليصل 71 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط عالميا بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين في الجلسة السابقة، فيما يراقب المستثمرون التطورات الجديدة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية ويحاولون قياس تأثيرها.

وبلغ سعر خام برنت 69.95 دولارا، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 68.12 دولارا.