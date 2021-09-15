سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لليوم الثاني .. ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-15T07:32:10+0000
لليوم الثاني .. ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء (15 أيلول 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 369 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 364 الفاً.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 339 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 334 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

ارتفاع بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاربعاء

Date: 2021-04-07 07:54:39
ارتفاع بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاربعاء

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-09-14 08:12:25
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في السوق العراقية

مصدر حكومي يفصح عن أسباب الارتفاع المفاجئ للدولار بالأسواق العراقية

Date: 2021-07-18 09:11:47
مصدر حكومي يفصح عن أسباب الارتفاع المفاجئ للدولار بالأسواق العراقية

أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-05-06 08:21:00
أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

الذهب يواصل التراجع في الأسواق العراقية

Date: 2021-06-23 09:19:11
الذهب يواصل التراجع في الأسواق العراقية

ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-08-01 09:06:26
ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

بمعدل 30 ألف برميل يومياً .. ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا

Date: 2021-08-22 05:33:11
بمعدل 30 ألف برميل يومياً .. ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا

البنك المركزي العراقي يسجل ارتفاعاً في مبيعاته بالتزامن مع صعود الدولار

Date: 2021-06-09 09:22:24
البنك المركزي العراقي يسجل ارتفاعاً في مبيعاته بالتزامن مع صعود الدولار