لليوم الثاني.. ارتفاع أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجلت 150,600 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء التي بلغت 150,000 دينار لكل 100 دولار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 151,500 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 149,500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، شهدت الأسواق المحلية ارتفاعاً في سعر الدولار أيضاً، حيث سجل سعر البيع 150,550 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 150,450 ديناراً لكل 100 دولار.