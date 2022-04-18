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لليوم الثاني.. ارتفاع حوالات الدولار الخارجية في مزاد المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-18T10:27:17+0000
لليوم الثاني.. ارتفاع حوالات الدولار الخارجية في مزاد المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية من الدولار الامريكي في مبيعات البنك المركزي لأكثر من 83% على حساب المبيعات النقدية في مزاد اليوم الاثنين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال مزاده، اليوم، لبيع وشراء الدولار الامريكي، 203 ملايين و233 الفاً و630 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وأضاف مراسلنا أن اكثر من 83% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 172 مليوناً و283 الفاً و630 دولاراً، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 29 مليوناً و950 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن 30 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، فيما شارك 14 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 141 شركة توسط و16 شركة صرافة.

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