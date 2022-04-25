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لليوم الثاني.. ارتفاع الحوالات الخارجية من الدولار في مزاد العملة العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-25T11:24:51+0000
لليوم الثاني.. ارتفاع الحوالات الخارجية من الدولار في مزاد العملة العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية من الدولار الامريكي في مبيعات البنك المركزي العراقي بشكل كبير على حساب المبيعات النقدية في مزاد اليوم الاثنين، وذلك لليوم الثاني تواليا خلال الاسبوع الحالي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 212 مليوناً و967 الفاً و148 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وأضاف مراسلنا أن اكثر من 82% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 181 مليوناً و517 الفاً و148 دولاراً، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 31 مليونا و450 الفا دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى ان 33 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و14 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 141 شركة توسط.

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