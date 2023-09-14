لليوم الثاني ..ارتفاع الحوالات الخارجية للبنك المركزي لتصل إلى 160 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، لتصل إلى قرابة 160 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 199 مليونا و 516 الفا و 625 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) حيث بلغت 158 مليونا و274 الفا و 625 دولارا مرتفعة عن يوم أمس الأربعاء التي بلغت 153 مليوناً و 185 ألف دولار، فيما بلغت المبيعات النقدية 41 مليونا و 242 الف دولار.

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 7 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 19 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 62 شركة.