لليوم الثالث ..نحو 300 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار ولليوم الثالث تواليا في مزاد، اليوم الخميس، نحو 300 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 275 مليونا و 177 الفا و 166 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 228 مليونا و 177 الفا و 166 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 47 مليون دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 11 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 20 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 114 شركة.