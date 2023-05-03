لليوم الثالث.. نحو 200 مليون دولار مبيعات مزاد العملة العراقي

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار ولليوم الثالث تواليا في مزاد اليوم الأربعاء، نحو 200 مليون دولار. .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 185 مليونا و 246 الفا و 380 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 126 مليونا و 146 الفا و 380 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 59 مليونا و100 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسل شفق نيوز، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 12 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 19 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 193 شركة.