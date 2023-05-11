لليوم الثالث.. مبيعات مزاد العملة العراقي تتعدى 200 مليون دولار

شفق نيوز/ تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم الخميس، لليوم الثالث تواليا حاجز 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 210 ملايين و 586 الفا و 912 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 178 مليونا و 286 الفا و 912 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 32 مليونا و 300 دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 11 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 19 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 88 شركة.