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لليوم الثالث على التوالي.. مبيعات المركزي تتراجع بنسبة أكثر من 55 %

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-29T10:07:43+0000
لليوم الثالث على التوالي.. مبيعات المركزي تتراجع بنسبة أكثر من 55 %

شفق نيوز/ لليوم الثالث على التوالي من هذا الأسبوع، تسجل مبيعات البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، تراجعا بنسبة بلغت أكثر من 55%.

وسجلت مبيعات البنك المركزي يوم أمس الاثنين، تراجعا بنسبة 50%، وهو التراجع الثاني على التوالي هذا الأسبوع منذ تغيير سعر صرف الدينار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 55.89% لتصل الى 15 مليون و47 ألف و993 دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الأثنين حيث بلغت المبيعات فيها 34 مليون و163 ألف و 878 دولار.

وأضاف؛ أن الطلب توزع بواقع 14 مليون و847 ألف 993 دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة مليون و200 ألف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1460 دينار لكل دولار واحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف البالغة 10 مصارف وشركة وساطة واحدة في مزاد العملة؛ لم تتقدم بأي عروض لبيع الدولار.

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