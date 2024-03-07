لليوم الثالث على التوالي.. الذهب يرتفع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 448 الف دينار، وسعر الشراء 444 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 418 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 414 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 450 الف دينار و460 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 420 الفاً و 430 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 525 ألف دينار، وعيار 21 بيع 460 الف دينار، وعيار 18 بيع 395 الف دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات