لليوم الثالث على التوالي.. استقرار أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 477 ألف دينار، وسعر الشراء 473 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 447 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 443 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 480 ألف دينار و490 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 450 ألفاً و460 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل المثقال عيار 24 سعر بيع بلغ 550 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 485 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 420 ألف دينار.