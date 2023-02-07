لليوم الثالث على التوالي..ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي النقدية من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي النقدية من الدولار في مزاد، اليوم الثلاثاء، على حساب الحوالات الخارجية .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 81 مليونا و700 الف و 193 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي وبواقع 41 مليونا و800 الف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 49 مليونا و900 الف و 193 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 10 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 13 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 151 شركة.