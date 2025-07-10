لليوم الثالث على التوالي.. ارتفاع أسعار نفط البصرة رغم تراجع الخام عالمياً

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، على الرغم من انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 26 سنتاً بما يعادل 0.38%‎‎ ليصل إلى 68.16 دولاراً، وارتفعت أسعار خام المتوسط 26 سنتاً بما يعادل 0.37% ‎ليصل إلى 71.26 دولاراً.

وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عالمياً بعد أن رأى المشاركون في السوق أن إعلانات الرسوم الجمركية الأخيرة التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدد النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الموارد.

وبلغ سعر خام برنت 69.97 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 68.11 دولاراً.