لليوم الثالث.. أسعار خام البصرة تنخفض مع استقرار النفط عالمياً

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، مع استقرار أسعار النفط عالمياً.

وانخفض سعر خام البصرة الثقيل 26 سنتاً بما يعادل 0.34% ليصل إلى 75.34 دولاراً للبرميل، وكذلك انخفض سعر الخام المتوسط 26 سنتاً أيضاً بما يعادل 0.33 % ليصل إلى 78.59 دولاراً للبرميل.

واستقرت أسعار النفط العالمية مع انتظار الأسواق توضيحات بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية، فيما ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي.

وسجل خام برنت اليوم 76.51 دولاراً للبرميل، كما سجل خام تكساس الأمريكي 72.61 دولاراً للبرميل.