لليوم الثالث.. حوالات المركزي العراقي تزيد عن 200 مليون دولار

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية لليوم الثالث على التوالي في مزاد اليوم الأربعاء، أكثر من 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 230 مليونا و 602 الفا و 675 دولارا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 209 ملايين و302 الفاً و 675 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 23 مليوناً، و300 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 12 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 21 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 129 شركة.